Oslo Unge Høyre strekker ut en hånd til MDG i Oslo

Oslo Unge Høyre-leder Håkon Flydal uttrykker at det ville vært «spennende» med et samarbeid med MDG, skriver Aftenposten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Klimasaken er nå så viktig at Oslo Unge Høyre vil åpne for samarbeid med MDG i stedet for Frp i Oslo. MDG er skeptiske.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Oslo Unge Høyre-leder Håkon Flydal sier at det ville vært «spennende» med et samarbeid med MDG i Oslo, skriver Aftenposten. – Dette er nok ikke noe som kommer fordi jeg ikke ønsker å samarbeide med Frp, men fordi jeg ønsker at vi skal begynne å se andre veier også, sier han til NRKs Politisk kvarter. Flydal sier de tar på alvor at MDG sier de er et blokkuavhengig parti. – Da kan vi se om vi kan få et samarbeid også den veien når vi ser at Folkeaksjonen mot bompenger blir så store om de blir, sier han. På spørsmål om han heller vil samarbeide med MDG enn Frp, sier han dette: – Jeg ser i hvert fall at det er lite realistisk å få til et byrådssamarbeid med både Frp og MDG, svarer Flydal Raunand Ismail, som sitter i sentralstyret til Grønn Ungdom og er MDGs ungdomskandidat til Oslo-valget, er ikke fullstendig avvisende. – Vi må gjøre alt i vår makt for å forhindre at Frp og FNB får innflytelse over byen vår. Det er en situasjon vi må sette alt inn på å forhindre, også byrådssamarbeid med Høyre – hvis det trengs, sier han til avisen. FNB fikk 9,6 prosent i en meningsmåling for Oslo gjort for Klassekampen i forrige uke. Det ville gitt partiet seks plasser i Oslo bystyre. MDG går til valg på fortsatt byråd med Arbeiderpartiet og SV. (©NTB)