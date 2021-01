Oslo universitetssykehus har startet vaksinering av ansatte

Tirsdag startet Oslo universitetssykehus å vaksinere ansatte. I første omgang er det kun en liten andel som får vaksinen.

– Vi ser fortsatt høy smitte i Oslo og mange innlagte covid-19 pasienter som trenger intensivbehandling. Skal vi sikre bemanningen fremover har vi ingen tid å miste for å vaksinere ansatte, sier medisinsk direktør Hilde Myhren på OUS`s nettsider.

I første omgang er det kun noen få ansatte som blir vaksinert. Dette gjelder helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelig å erstatte, samt helsepersonell som har direkte pasientkontakt hvor koronasmitte fra pasient til ansatte er en risiko.

– Vi er glade for at de første ansatte nå får vaksinen. Nå er vi et steg videre mot en normal hverdag, selv om vi fortsatt må opprettholde alle smitteverntiltak, sier smittevernoverlege Egil Lingaas.

(©NTB)

