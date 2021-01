Oslo varsler koronatiltak rettet mot smitteutsatte bydeler

Oslos østkant har over lang tid hatt et høyt smittetrykk. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varsler målrettede tiltak for hardt koronarammede bydeler.

Kommende uke skal byrådet presentere koronatiltak. Det er allerede kjent at gjeldende tiltak blir forlenget i to nye uker. Selv om byrådsleder Raymond Johansen foreløpig ikke ønsker å svare på om det blir strengere tiltak, varsler han at tiltak også på bydelsnivå kan ventes. – Vi skal ha mer målrettede tiltak rettet mot bydeler og steder hvor smitten er høyere, sier Johansen til NTB. – Det kan hende at vi også ser på testkapasiteten på noen av de mest utsatte stedene sånn at vi greier å fange opp smitten tidligst mulig og får satt folk i karantene, fortsetter han. Byrådslederen understreker at smittesituasjonen i hovedstaden også henger sammen med bomønstre og sosiale utfordringer. Samtidig mener han at bydelene har vært gode til å informere befolkningen på ulike språk. – Bydelen har gjort en fantastisk jobb. Hvis vi ikke hadde hatt alle tiltakene, så hadde smittesituasjonen vært mye mer alvorlig. Vi har kunnskap ned på blokknivå i noen av disse bydelene om hvor det er mest smitte, sier Johansen. Onsdag var smittetrykket høyest i bydel Stovner, hvor det var 576 smittede per 100.000 innbyggere. Deretter fulgte Søndre Nordstrand (533,9), Grorud (422,3), Alna (381,5) og Gamle Oslo (352,8). Lavest var smitten i bydelen Nordre Aker (99,6) og Ullern (167,8). (©NTB) Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene? Politikk

