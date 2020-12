Oslo kommune har vedtatt å forlenge den sosiale nedstengningen av hovedstaden til over nyttår.

Byrådsleder Raymond Johansen sier på torsdagens pressekonferanse at det er nødvendig å videreføre nedstengningen til tross for positiv smitteutvikling i Oslo den siste tiden.

– Vi kan ikke risikere at julefeiringen gjør at smitten øker kraftig. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er helt klare: Vi anbefales å videreføre de strenge tiltakene som gjelder for Oslo, sier Johansen.

Derfor videreføres nedstengningen til over nyttår, med noen justeringer.

