Oslo vurderer flere koronatiltak

Det er for tidlig å åpne skoler og barnehager, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han varsler samtidig et nytt tak på antall personer som kan samles.

Tirsdag er det ventet at regjeringen skal vurdere hvilke tiltak som skal videreføres i kampen mot koronaepidemien. Tiltakene gjelder i første omgang til torsdag 26. mars.

Johansen sier til VG at Oslo er et episenter for koronasmitte i Norge, og at det derfor er lenge til man har kontroll på spredningen.

– Derfor anser jeg det som usannsynlig at vi vil åpne skolene og barnehagene igjen torsdag. Det kan være andre steder i landet, hvor situasjonen er annerledes, men koronakrisen i Oslo og mesteparten av landet er ikke over, og da må vi fortsette å holde skoler og barnehager stengt, sier byrådslederen.

Heller ikke fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken mener det er grunnlag for å oppheve restriksjonene ennå.

Johansen mener også grensen på femti personer for folkeansamlinger er altfor høy og varsler at den kan justeres helt ned til fem for blant annet å unngå at for mange samles i populære turområder.

