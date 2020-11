Oslo vurderer strengere smittetiltak på enkelte skoler

Oslo kommune vurderer å innføre innstramminger på skoler i enkelte deler av hovedstaden, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Smittesituasjonen i Oslo er fortsatt høy. Det siste døgnet er det registrert 176 nye smittetilfeller i hovedstaden, noe som er ti flere enn ukesnittet.

Fortsatt er det bydelene Grorud og Bjerke som har det høyeste smittetrykket, noe som gjør at byrådet i Oslo vurderer å innføre strengere smitteverntiltak ved skoler i deler av kommunen, melder NRK.

– Det er av de tingene vi nå vurderer, sier byrådsleder Johansen.

Han sier de ser at smittesituasjonen er ulik for Oslo, og at det er høyere smitte i enkelte områder i Groruddalen. Det gjør at de må ha enda mer målrettede tiltak.

Byrådslederen vil torsdag klokken 13 orientere kom koronasituasjonen i Oslo.

