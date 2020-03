Oslos byrådsleder varsler at skoler og barnehager vil forbli stengt

Raymond Johansen (Ap) sier at det er for tidig å gjenåpne skoler og barnehager i Oslo denne uken. Samtidig kan antallet mennesker som kan samles, bli redusert.

– Oslo er episenteret for koronasmitte i Norge, og dessverre er det langt igjen til at vi har kontroll over spredningen. Derfor anser jeg det for usannsynlig at vi vil åpne skolene og barnehagene igjen torsdag. Det kan være andre steder i landet, hvor situasjonen er annerledes, men koronakrisen i Oslo og mesteparten av landet er ikke over, og da må vi fortsette å holde skolene og barnehagene stengte, sier Oslos byrådsleder til VG.

Alle skoler og barnehager i Oslo ble stengt 12. mars. I første omgang var planen at stengingen i utgangspunktet skulle vare til torsdag denne uken, men det ble i forbindelse med stengingen varslet at den kunne bli forlenget.

Raymond Johansen vil ikke komme med noe anslag på hvor lenge han tror skolene og barnehagene kan forbli stengt.

I dag er det forbudt med folkeansamlinger med mer enn 50 personer. Byrådslederen varsler at dette kan bli redusert kraftig og sier at en maksgrense på fem personer ikke er et usannsynlig nivå.

