Oslo kommune letter på nedstengningen for ungdommen ved å gi fritidsklubbene anledning til å gi et tilbud til inntil 20 ungdommer om gangen.

– Vi åpner for at fritidsklubbene kan gi et tilbud til inntil 20 ungdommer om gangen for aldersgruppa mellom 13 og 19 år. For mange ungdommer er fritidsklubbene et viktig holdepunkt, og her kan smittevernet opprettholdes på en god måte, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Dette håper vi kan bidra til mindre isolasjon og ensomhet i jula og mer samhold, sier byrådslederen.

Den sosiale nedstengningen i hovedstaden videreføres til 7. januar.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre