Oslos helsebyrås Robert Steen sier at Oslo vil nå helsemyndighetenes mål om å kunne teste minst 1,5 prosent av innbyggerne i uken, i løpet av denne uken.

I forrige uke ble det kjent at Oslo kommune kun kunne teste 0,7 prosent av innbyggerne per uke, til tross for at helsemyndighetene i mai ba kommunene om å rigge for en kapasitet på 1,5 prosent.

Helsemyndighetene har også bedt kommunene om å rigge seg for å kunne teste 5 prosent på lengre sikt.

– Vi når 1,5 prosent testkapasitet denne uken. Og planen for oppskalering til 5 prosent lages i løpet av august, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) i et møte i kommunens forretningsutvalg mandag ettermiddag, ifølge VG.

Samtidig som testkapasiteten har vært lavere enn helsemyndighetenes mål, har også lav kapasitet på koronatelefonen gjort at mange ikke har kommet igjennom når de har ringt.

Steen sa på møtet at kommunen har leid inn ekstravakter på koronatelefonen, trukket personer tilbake fra ferie, har kjørt overtid for fast ansatte, intensivert opplæringen av nye og åpnet telefonen på søndager.

– Mens antall ikke-besvarte anrop forrige lørdag var 4.700, var antall ikke-besvarte anrop denne lørdagen 840. Det er en nedgang på 80 prosent i ubesvarte anrop. Nå skal helseetaten jobbe for å få tallene ytterligere ned, sier helsebyråden.

