Østre Toten ber innbyggerne være på vakt etter dataangrep

Personsensitive data kan være på avveie etter at Østre Toten kommune ble utsatt for et dataangrep i forrige uke. De ber innbyggerne være på vakt

Både offentlige og private ressurser bistår Østre Toten kommune i etterforskningen etter dataangrepet natt til lørdag 9. januar. Konsekvensen av angrepet er at de kommunale datasystemene ble gjort utilgjengelige. – Personsensitive data kan være på avveie etter dette angrepet. Vi jobber nå med å skaffe oss oversikt over hvilke data angriperne kan ha fått tak i, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud i en pressemelding torsdag kveld. Nå ber de innbyggerne i kommunen være ekstra på vakt. – Vi ber om at du som innbygger er ekstra på vakt dersom du mottar eposter fra avsendere du ikke kjenner, eller som framstår som mistenkelige. Følg også med på kontoutskrifter fra banken din, sier Stensrud. (©NTB)

Internett

Krim

