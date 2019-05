Over 100 Ap-ordførere har signert opprop mot nærpolitireformen

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) peker på at politiet har samlet fellesfunksjoner i de største byene for å kunne bistå andre deler av politidistriktene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Ap-ordførere over hele landet sier begeret er fullt etter nye tall som viser at 192 kommuner har fått færre årsverk i politiet de siste to årene.

– Vi ble fortalt at beredskapen ikke skulle svekkes, men vi ser nå at den er svekket. Da må vi si ifra, sier Ap-ordfører Heidi Granli i Gol kommune til ABC Nyheter. Hun er blant ordførerne som har signert oppropet med krav til justisminister Jøran Kallmyr (Frp). – Vi har rundet over 100 ordførere nå, sier Gol-ordføreren. Bakgrunnen for ordføreropprøret som nå brer seg, er blant annet SSB-rapporten som viser at om lag halvparten av landets kommuner har fått færre årsverk i politiet i perioden 2016 – 2018. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) er kritisk til SSB-tallene og viser til at det har foregått en intern sentralisering av politiet, og at det ikke har noe å si hvor politiet har sitt registrerte arbeidssted. Til Dagbladet , som omtalte saken fredag, sier Kallmyr at han tar kritikken alvorligš. Han varsler en ny stortingsmelding om politiets tilstedeværelse i Kommune-Norge. Samtidig peker han på at politiet har samlet fellesfunksjoner i de største byene for å kunne bistå andre deler av politidistriktene. Nærpolitireformen, som trådte i kraft ved årsskiftet 2016, ble vedtatt på Stortinget sommeren 2015 som et forlik mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og KrF. 27 politidistrikter ble slått sammen til 12, blant annet for å etablere større etterforskningsmiljøer. (©NTB)