Over 100 berusede ungdommer i Holmenkollen: – Som et utested

Det er langt over 100 unge berusede personer langs løypene i Holmenkollen, ifølge politiet. Flere er ikke i stand til å ta vare på seg selv.

Mange berusende ungdom får hjelp fra politiet og Røde Kors.

– Ungdommene blir beskrevet som lettkledde. Mange er ikke kledd for å være ute i marka hvor det er snø og kaldt, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet er på stedet og forsøker å opprettholde ro og orden. Ingenting tilsier at bråket vil gå utover løperne.

– Enkelte områder blir beskrevet som et utested. Tidligere var bråket mer spredt, men ettersom løypa er kortere i år, er folkemengden mer konsentrert, sier Solberg.

Ber foreldre hente barna

Det er flere berusede mindreårige i Holmenkollen. Politiet ber foreldre om å oppsøke sine barn og kartlegge tilstand og eventuelt sørge for at de kommer seg hjem.

30 frivillige fra Røde Kors er til stede i Holmenkollen. De hadde tidlig lørdag ettermiddag bistått et titalls mennesker, hvorav flere unge og berusede.

– Røde Kors oppfordrer alle til å følge smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet og å ta vare på hverandre, melder Norges Røde Kors på Twitter.

Mange trosser oppfordringen

Folkemengden i Holmenkollen er mindre enn tidligere i år, men mange trosser fortsatt oppfordringen om å holde seg unna for å hindre spredning av koronaviruset.

– Det er en jevn flyt av folk som kommer både med T-bane og til fots med tunge sekker på ryggen, sier operasjonslederen.

Politiet forsøker å anslå hvor mange mennesker som er i området, basert på målinger fra mobiltelefoner.

– Jeg har ikke eksakt antall, men vi ser at det er litt færre folk enn tidligere, sier Solberg.

Flere overnattet

Det var natt til lørdag mellom ti og femten teltleirer langs løypene, hvor rundt 100 personer overnattet.

Oslo kommune besluttet torsdag kveld å avlyse publikumsarrangementene under skifesten I Holmenkollen. De oppfordret samtidig publikum om å holde seg unna løypene. Vurderingen var at bruken av T-bane til og fra rennene i kombinasjon med et høyt alkoholkonsum kunne øke spredning av koronaviruset.

Politiet er til stede og forholder seg til planen de hadde i forkant av avlysningen.

– Marka er åpen for alle. Vi har samme planverk og må håndtere folkemengden som er der, sier operasjonsleder Solberg.

T-banen kjører fortsatt ekstra avganger til Holmenkollen i dag, skriver NRK.

