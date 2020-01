Over 20 husstander isolert på grunn av flom på Sørlandet

En bekk som flommet over lørdag kveld, har ført til at over 20 husstander er isolert i Brunvatnebygda i Tangvall i Kristiansand kommune.

– Bekken her har flommet over, så nå er det nærmere 25 husstander, i alt cirka 50 personer, som er isolert. Jeg fikk akkurat hentet kona og vår sju uker gamle sønn over, men nå stiger bekken, sier Atle Aasen, som bor i Brunvatnebygda, til Fædrelandsvennen lørdag kveld.

Brunvatnebygda ligger nordvest for Tangvall som er en del av Kristiansand kommune. Området ligger noen kilometer nord for E39, og alle husene nord for Øste Løynstjønn, som Trybekken renner ut fra, er isolert, skriver avisen.

Aasen sier de regner med å være isolert fram til søndag morgen. Også for to år siden ble bygda isolert.

Operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt sier til NTB at de er kjent med at en bekk har flommet over på stedet, men sier de ikke har hatt noe med saken å gjøre natt til søndag.

