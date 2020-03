Over 2.000 koronatestet i Norge

Så langt er over 2.000 personer testet for koronaviruset i Norge, opplyser fagdirektør i FHI, Frode Forland. Her er han under en pressebrifing med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om koronavirus-situasjonen i Norge lørdag kveld. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)