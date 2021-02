Over 5.600 i helsevesenet ble koronasmittet i fjor

I fjor ble 5.673 ansatte i norsk helsevesen koronasmittet. Mest utsatt var ambulansepersonell, viser en studie fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Smittetallet var høyest i siste halvdel av året, viser rapporten fra FHI som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Mens ambulansepersonell, renholdere og sykepleiere var mest utsatt for smitte, befant psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter seg i den andre enden av skalaen. Per 31. desember 2020 viser FHIs statistikk 50.137 meldte tilfeller hos den norske befolkningen. Det betyr at 11,3 prosent av disse tilfellene var fra helsevesenet.

Tar man bort yrkesgrupper, så var det mest menn, personer født i lav- og mellominntektslands og de som bodde i folkerike kommuner som ble smittet oftest, kommer det fram i rapporten.

