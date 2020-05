Over 5 millioner munnbind stoppet av tollere

Tolletaten har stoppet 5,6 millioner munnbind på vei inn til Norge. Blant dem tilhører 80.000 forretningsmannen Idar Vollvik.

De to forsendelsene med 80.000 munnbind og de 220 antistoffene brukt til testing tilhørende Vollvik ble stoppet fordi de manglet gyldig dokumentasjon og derfor kunne være forfalsket, skriver VG.

Vollvik sier til avisen at han er flau over at varene ble bestilt uten at han hadde riktig kompetanse, men at de hadde avtalt fysisk test av munnbindene med en rådgiver på Haukeland sykehus, før varene skulle leveres til kunder.

