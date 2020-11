Over 50 nye koronasmittede på Romerike

Det siste døgnet har over 50 personer fått påvist koronasmitte i kommunene på Romerike i Viken.

I Nannestad kommune opplyses det om åtte nye smittetilfeller, noe som er det høyeste meldte smittetallet i kommunen på ett døgn under hele pandemien, skriver Romerikes Blad.

– Status per nå er 178 smittede per 100.000, noe som gjør at en må vurdere strengere generelle tiltak, skriver kommunen på sin nettside.

I Lørenskog kommune er det meldt om 15 nye smittetilfeller det siste døgnet. I Lillestrøm er det seks nye smittetilfeller.

I Aurskog-Høland, Gjerdrum og Ullensaker meldes det om fem nye smittetilfeller, i Nes kommune er det fire og i Enebakk er det tre nye smittetilfeller.

I Hurdal, Nittedal og Rælingen er det meldt om ett nytt smittetilfelle siste døgnet.

I tillegg er smittesituasjonen i Eidsvoll svært alvorlig, med en økning på 34 nye smittetilfeller den siste uken. Kommunen opplyser at totalt 190 personer har fått påvist covid-19.

(©NTB)

Reklame Trådløse hodetelefoner til Black Week-pris: Spesielt anbefalt