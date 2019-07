Over 50 prosent er mot profitt i velferden, viser ny undersøkelse

Mer enn halvparten av de spurte i en fersk undersøkelse er enige i at private selskaper ikke bør få ta ut profitt fra offentlige velferdstjenester.

Undersøkelsen er utført av Sentio for Fagforbundet, skriver FriFagbevegelse. Respondentene ble spurt om de var enige eller uenige i følgende påstand:

«Private selskaper bør ikke få ta ut profitt fra drift av offentlige velferdstjenester som sykehjem, barnehage og skole».

37 prosent svarte de var helt enige, 21 prosent litt enige, mens 16 prosent var litt uenige. Antallet helt uenige var 21 prosent. Resterende svarte «vet ikke».

– Jeg er glad for at folk flest er enige med oss i at det er en uting at kommersielle selskaper tar ut store fortjenester fra norsk velferd, skriver Fagforbundet-leder Mette Nord i en epost til avisen.

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og handel mener at Fagforbundets spørsmål er ledende, og sier at ordet «profitt» er negativt ladd. Til FriFagbevegele sier hun det eksisterer flere målinger som viser at flertallet i befolkningen er positive til at private bedrifter leverer offentlige tjenester.

– Vi har løst de store oppgavene i Norge ved en offentlig-privat velferdsmiks, enten det var utbygging av olje på 60- og 70-tallet, å sikre full barnehagedekning tidlig på 2000-tallet eller å løse en rekordstor tilstrømming av flyktninger i 2015.

