Over 5.000 høringssvar om vindkraft

Over 5.000 høringssvar har kommet inn om nasjonal ramme for vindkraft på land. Det viser hvor enormt engasjement denne saken skaper, mener Norsk Friluftsliv.

Høringsfristen gikk ut 1. oktober.

– At nær 5000 har svart, viser hvor enormt engasjement denne saken skaper. Vi kan ikke bare stå å se på at norsk natur i så stort omfang påføres uopprettelig skade. I dag har vi en naturkrise som er like alvorlig som klimakrisen, og da er nedbygging av mer natur en veldig dårlig idé, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Organisasjonen mener rammen som regjeringen har lagt fram, har flere mangler, men er samtidig bekymret for hva som vil skje om hele planen skrotes.

– Vi er utgangspunktet ikke negative til vindkraft og er positive til en nasjonal plan, men det er viktig at denne er basert på et solid kunnskapsgrunnlag der natur, klima og friluftslivshensyn blir ivaretatt. Det gjør de ikke i rammen som nå er lagt fram, sier Heimdal.

NVE har pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene.

