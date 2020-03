Over 6.000 har meldt seg for å hjelpe sykehusene i Norge

Flere og flere melder seg til sykehusene for å hjelpe med å bekjempe koronaviruset. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Mer enn 6.000 mennesker har kontaktet sykehusene i Norge for å bidra etter at flere sykehus uttrykte bekymring for arbeidskraften i kampen mot koronaviruset.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det viser en undersøkelse gjort av NRK. Det gleder kommunikasjonsrådgiver Per-Kristian Johansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). – Det er vi selvsagt kjempefornøyd med og vi vil gjerne fortsatt at folk skal melde seg, sier Johansen til kanalen. I likhet med UNN uttrykte flere sykehus i Norge bekymring over stort behov for ekstra arbeidskraft forrige uke. Den gode responsen gleder sykehusene over hele landet. «Overveldende» og «imponerende» er ord som går igjen hos dem, melder NRK. (©NTB)

Reklame Disse 67 nettbutikkene har salg i dag