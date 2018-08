Over én million har sett Willochs klare klimabeskjed

- Det gleder meg meget, sier Kåre Willoch til Nettavisen.

Tidligere statsminister Kåre Willoch (H), som fyller 90 år senere i år, deltar fortsatt for fullt i samfunnsdebatten.

Under Arendalsuka i forrige uke deltok Willoch i en samtale om migrasjon, klima og fattigdom med Anne Grosvold og sjef for FNs miljøprogram, Erik Solheim, der han kom med en klar beskjed til klimaskeptikerne.

En video av Willochs advarsel er siden blitt spredd med ekspressfart på sosiale medier. I skrivende stund er Facebook-videoen, som ble lagt ut på en fanside for Kåre Willoch forrige tirsdag, blitt sett over én million ganger, og den er blitt delt hele 14.000 ganger.

I videoen advarer Willoch mot konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer.

«Jeg vil spørre deg: Tror du at huset ditt vil brenne? Svaret er nei. Men du tegner jo brannforsikring? Ja, selvfølgelig. Sånn er det også med klimapolitikk. Er det risiko for at mennesket påvirker klima, så er den risikoen så fatal at vi er nødt til å gjøre hva vi kan», sier Willoch, og påpeker:

«Også vil vi oppdage at en effektiv klimapolitikk koster en bagatell i forhold til den gigaskade som vi risikerer å skape hvis vi ikke fører en effektiv og litt kostbar klimapolitikk».

Høyres kommunikasjonsavdeling opplyser til Nettavisen at videoen er laget av et medlem i partiet som administrerer Willochs fanside.

Willoch sier han er glad for at han har nådd så mange med sitt budskap.

- Det gleder meg meget hvis en understrekning av behovet for en mer effektiv klimapolitikk i verden i det hele når frem til mange i Norge - selv om vi jo utgjør en forsvinnende liten del av verdens befolkning, sier Willoch når Nettavisen forteller ham at videoen er sett én million ganger.

Han sier han selv også har fått overraskende mange positive tilbakemeldingene etter hans deltakelse under Arendalsuka.

- Det kom mange positive og hyggelige merknader fra overraskende mange som jeg møtte efterpå på gater og torg og møter, men senere har jeg lagt lite merke til omtale, sier Willoch.

- Følger du selv med på Facebook og kommentarene som strømmer inn der?

- Jeg har hatt så travelt med helt andre saker at jeg ikke har kunnet følge særlig med på slik omtale som du nevner, sier 89-åringen.

Den tidligere statsministeren understreker at Norge kan gjøre mer for klimaet, uten å skade velstanden.

- Det bør erkjennes at Norge kan gjøre mer for å begrense utslippene av gasser som påvirker klimaet, uten at det behøver å skade vår velstand nevneverdig, sier Willoch, og legger til:

- For eksempel kan høyere avgifter på enkelte former for skadelige utslipp begrense dem bedre, mens skadene for velferden blir små eller ingen hvis inntektene brukes til å sette ned andre skatter og avgifter, sier han.

Willoch viser også til at flere vannkraftverk kan bygges eller utvides, for å bidra til mindre utslipp av klimagasser, uten at det koster noe økonomisk.