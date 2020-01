Overgrepsdømt mann dømt igjen for overgrep mot fosterbarn

En mann i 40-årene er dømt til tre år og seks måneders fengsel for overgrep mot sitt fosterbarn. Mannen er tidligere dømt for overgrep i en barnehage.

I tillegg dømmes han til å betale 200.000 kroner i oppreisning til den fornærmede jenta, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen er tidligere dømt for å ha forgrepet seg på et barn i barnehagen han var ansatt i. I fjor sommer ble han dømt til to år og sju måneders fengsel for forholdet.

Overgrepene mot fosterbarnet skjedde i samme periode som overgrepene i barnehagen. I begge sakene har mannen nektet straffskyld, og mannen har anket dommen for overgrepene i barnehagen.

