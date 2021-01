Overgrepssiktet mann skulle fengsles – løslatt på grunn av fulle fengsler og kansellert fly

En mann fra Trondheim som er siktet for seksuell omgang med flere unge gutter, skulle torsdag fengsles, men ble løslatt fordi flyet ble kansellert.

Den siktede mannen skulle etter planen fraktes med fly til Mosjøen etter torsdagens fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett. Flyet ble imidlertid kansellert, og ettersom det er mangel på fengselsplasser i Trøndelag, måtte han løslates, opplyser politiadvokat Kjersti Hegerberg i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Mannen ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, siktet for seksuell omgang med barn under 14 år. Alle de fornærmede er nå voksne menn, men var under 14 år da overgrepene ifølge tiltalen fant sted.

Etter at én fornærmet nylig anmeldte mannen, avdekket politiet flere fornærmede i saken, og tirsdag ble han pågrepet.

– Vi er i startfasen av etterforskningen. Dette er snakk om eldre forhold – rundt ti år tilbake i tid. Vi har foretatt ransaking, og det er gjort beslag i saken, sier Hegerberg.

Politiet ønsket å varetektsfengsle mannen og underlegge ham brev- og besøksforbud fordi de mener det foreligger bevisforspillelsesfare.

Mannens forsvarer, advokat Frode Wisth, sier at klienten hans nekter straffskyld.

