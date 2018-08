Overgrepstiltalt mann tatt etter nesten ni år på rømmen

Politiet i Trøndelag har pågrepet en mann ni år etter at han ble tiltalt for seksuell omgang med barn. Før rettssaken skulle starte, rømte han til Asia.

Trønderen, som nå er i 50-årene, er tiltalt for en rekke overgrep mot sin egen datter. Ifølge Adresseavisen var hun under ti år da de angivelige overgrepene skjedde.

Rettssaken skulle egentlig gå for retten i løpet av 2010, men da saken skulle gå i gang, oppdaget myndighetene at mannen oppholdt seg i et land i Asia. Siden da har han vært etterlyst internasjonalt.

Over åtte år senere fikk politiet endelig et gjennombrudd i saken, da trønderen tok kontakt med ambassaden i det aktuelle landet i forbindelse med passet hans.

– I forrige uke fikk vi beskjed om at han var på vei nordover, og fredag 3. august ble han pågrepet på Gardermoen, sier politiadvokat Anita Ravlo Sand i Trøndelag politidistrikt til avisa.

Mannen erkjenner delvis straffskyld.

– Dette er en gammel sak. Han har erkjent delvis straffskyld, men ikke av det omfanget. Han avviser at det har skjedd noe med noen under ti år, sier advokat Tore Angen, som har vært mannens forsvarer siden han igjen ble pågrepet.

Hovedforhandlingen starter i september. Tiltalte ble varetektsfengslet i fire uker og tok betenkningstid med tanke på en eventuell anke.

