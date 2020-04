Overlege frykter lemping på koronatiltak

Dersom myndighetene velger å lempe på koronarestriksjonene, kan det føre til en oppblomstring av smittede og alvorlig koronasyke, advarer overlege Anne Bøen.

Bøen, som er leder for anestesi- og intensivlegene ved Ullevål sykehus, frykter at spredningen vil tilta dersom myndighetene løsner litt på grepet.

– Jeg er kjemperedd for at tiltakene skal lempes på, og at vi skal få en ny topp. Selv om man bare lemper litt, kan folk misforstå betydningen, senke skuldrene og løpe ut igjen, sier Bøen til NTB.

Foran skjema

– Så langt har tiltakene hatt en enorm fordel. Vi ligger godt foran skjema og er godt rustet til å ta imot mange pasienter. Vi har rukket å trene opp ansatte i bruk av og jobbe i smittevernutstyr, påpeker hun.

Men koronaepidemien fører samtidig til at presset på sykehuset har økt betraktelig.

– 90 prosent av dem som kom i akuttmottak siste døgn, ble tatt imot med fullt smitteregime fordi smittesituasjonen er uavklart. Dermed må de håndteres som smittede inntil det motsatte er bevist, sier Bøen.

Kan skli ut

Beregninger fra helsemyndighetene viser at hver koronasmittet person i Norge nå i snitt overfører smitten til under én ny person, meldte Filter Nyheter mandag. Dermed ser det ut til at tiltakene så langt har hatt effekt.

Tirsdag eller onsdag skal regjeringen gi beskjed om hva slags tiltak som skal gjelde etter påske.

Bøen mener det er en klar fordel at reglene er absolutte.

– Det er lett å forholde seg til. Om de løses opp, vil folk begynne å bruke skjønn, og det kan skli ut, sier hun.

(©NTB)