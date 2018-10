Overraskende splittet Agder KrF om retningsvalg

Høyresiden gjorde det svakere enn ventet i Agder, hvor KrF-leder Knut Arild Hareide får støtte fra fire delegater for å gå i sonderinger med Ap og Sp.

Ni delegater, færre enn ventet, støtter forslaget fra nestlederne i KrF om å gå i sonderinger med dagens regjering.

Samtidig støtter fem delegater fra Agder parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvans alternativ om å forbli i opposisjon.

Av de 171 delegatene stemte 82 for å gå til høyre, 48 for Grøvans forslag og 41 for Hareides alternativ.

Samarbeidsspørsmålet avgjøres på KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.

Agder er partiets største fylkeslag, og det var på forhånd ventet at den blå siden ville få støtte fra ti eller elleve delegater. Men avstemningen viste et mer splittet fylkeslag enn ventet.

