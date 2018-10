Overraskende splittet Agder KrF om retningsvalg

Han risikerte null, men fikk minst fire: KrF-leder Knut Arild Hareide kunne puste lettet ut over at Agders delegasjon til landsmøtet ikke blir helblå.

Først ble det klart at Agder KrF vil sende en delegasjon som gjenspeiler også mindretallets syn til landsmøtet 2. november.

Les også: Et splittet parti under sperregrensen

Deretter avgjorde fylkesårsmøtet fredag kveld at det blir fire røde, ni blå og fem delegater for å forbli i opposisjon fra Agder. Av de fem siste har imidlertid fire samarbeid med høyresiden som sitt foretrukne alternativ, hvis ikke forslaget om å forbli i opposisjon får gjennomslag.

Hvis et rødt og et blått alternativ blir stående mot hverandre på det avgjørende landsmøtet 2. november, blir det i realiteten 13 blå og 5 røde delegater fra Agder.

– Ikke skuffet

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad bedyrer at han ikke er skuffet over at hans forslag om å gå i regjering med Høyre, Frp og Venstre ikke fikk enda større oppslutning på Sørlandet.

– Jeg hadde tippet på fire-fem røde delegater. Da det ble fire, er det et godt utgangspunkt for resten av helgen, sier han til NTB.

Les også: Heier på Hareide - stemmer på Ropstad

Partileder Knut Arild Hareide forlot fylkesårsmøtet i Lillesand før det var ferdig fredag kveld for å fokusere på årsmøtet i sitt eget fylkeslag Hordaland dagen etter.

– Jeg er lettet på vegne av KrF, sa han til NTB da det var klart at vinneren ikke ville ta alt i fylket.

Hareide ønsker som kjent å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Hvis KrF skal stille seg bak det valget vi tar 2. november, er det viktig at man opplever representativitet og legitimitet bak det valget. Derfor var det veldig klokt det fylkesårsmøtet gjorde i dag, legger han til.

Forslaget om å forbli i opposisjon og beholde Erna Solberg (H) som statsminister frontes av parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan.

– Et svik

Under debatten i Lillesand var det liten tvil om at Ropstad og Grøvan hadde stor støtte for sine alternativer.

Leder Viggo Lütcherath i Kristiansand KrF minnet om 40 viktige KrF-gjennomslag med dagens regjering.

– Jeg mener det vil være et stort svik mot våre velgere å kaste Erna, sa han fra talerstolen.

– Våre velgere vil verken forstå eller akseptere at vi kaster Erna, slo han fast.

Lütcherath fikk følge av Kristiansands varaordfører Jørgen Kristiansen.

– Frp har noen utfordringer, men det har sannelig også Ap og SV, sa han.

– Det vil innebære et kraftig og stort linjeskift å gå i regjering med venstresiden. Vi har aldri vært med venstresiden. Jeg vil anbefale at vi velger høyresiden, sa han.

– Ikke avhengig av SV

Både Hareide, Ropstad og Grøvan holdt innledninger hos Agder KrF, før 30 lokallag kjørte en omfattende debatt om veivalget.

Partilederen brukte mye tid på å avdramatisere mange KrF-eres uro over at en regjering med KrF, Sp og Ap blir avhengig av SV i Stortinget.

– Jeg hører mange si at regjeringen blir avhengig av SV. Nei, det blir den ikke. Den kan samarbeide til begge sider, sa Hareide.

– Med det alternativet jeg peker på, blir ingen ytterfløy med i regjering. Vi kan samarbeide med ulike partier, også Frp, så absolutt, utdyper han overfor NTB.

Partilederen fikk kraftig motbør fra Ropstad og Grøvan.

– Vi må ikke undervurdere SVs makt hvis vi går til venstresiden. SV vil få betydelig makt og innflytelse, sa Grøvan, og minnet om politikkens tyngdelover.

(©NTB)

Mest sett siste uken