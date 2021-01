Øvre Eiker har mistanke om smitte fra Nordre Follo

Øvre Eiker kommune har mistanke om at en innbygger er smittet av den britiske virusvarianten via Nordre Follo.

FHI har meldt til kommunen om tre tidligere smittetilfeller som trolig er smittet av den britiske varianten. I en pressemelding opplyser Øvre Eiker kommune at den ene av disse sannsynligvis er smittet av en nærkontakt som bor i Nordre Follo.

Alle tre har vært i karantene siden de testet seg og går nå over i isolasjon. Ingen av dem eller deres nærkontakter har tilknytning til barnehager, skoler eller helseinstitusjoner i Øvre Eiker, ifølge Bygdeposten.

I Modum kommune har smittesporing vist at en koronasmittet innbygger er nærkontakt med en person som har fått påvist den britiske mutanten. Kommunen regner derfor med at vedkommende også er smittet av mutanten. Nærkontakten holder til i en annen kommune, uten at det sies hvilken.

Modum ber alle som har vært i kontakt med noen fra Nordre Follo den siste uka, om å teste seg, enten de har symptomer eller ikke.

(©NTB)

