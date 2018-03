På rømmen fra politiet, får penger fra NAV

- Dette er helt åpenbart noe vi ikke burde bruke fellesskapets penger på.

En jury sammensatt av representanter valgt ut av Skattebetalerforeningen og Nettavisen har nominert fem kandidater til Sløseriprisen 2017. Prisen tildeles verste eksempel på sløseri i det offentlige i året som gikk.

Her er kandidatene:

Kandidat 1: Storsatsingen endte som pengesluk

Kandidat 2: Bygde kai til Hurtigruten for 121 millioner - Hurtigruten vil ikke bruke den

Kandidat 3: På rømmen - får penger fra NAV

Kandidat 4: Kommer 29. mars

Kandidat 5: Kommer 30. mars

Vinneren kåres gjennom en avstemning på Nettavisen. Følg med!

Oppholder seg i utlandet



Kandidat nummer 4 til Sløseriprisen, er utbetalingene av NAV-støtte til kriminelle personer som er etterlyst og på rømmen fra politiet.

Det var TV 2 som først meldte om saken i fjor, om at over 2000 etterlyste personer får støtte fra NAV rett inn på konto.

- Vi vet at mange av disse oppholder seg i utlandet, og at de der mottar støtte fra NAV samtidig som de er etterlyst. Det betyr jo at norske myndigheter finansierer personers mulighet til å unnvike norske myndigheter, sa leder av Felles Kriminalenhet i Oslo politidistrikt, Egil Jørgen Brekke Brekke, til TV 2.

NAV: - Ikke adgang til å stoppe



NAV opplyser til Nettavisen at de bare forholder seg til dagens lovverk.

- Hvis du er etterlyst og på rømmen for et lovbrudd, så har ikke vi noen mulighet til å få stoppet en ytelse. Regelverket gir oss ikke adgang til det, sier seksjonssjef for arbeid og inntektssikring i NAV, Magne Fladby.

KAN IKKE STOPPE: - Hvis du er etterlyst og på rømmen for et lovbrudd, så har ikke vi noen mulighet til å få stoppet en ytelse, sier seksjonssjef for arbeid og inntektssikring i NAV, Magne Fladby.

Ved enkelte tilfeller kan de likevel få stoppet en utbetaling, dersom en person er prøveløslatt og skal inn til soning etter et nytt lovbrudd.

- Da kan vi stoppe ytelsen, gitt at vi får den informasjonen fra tingretten, sier Fladby.

- Hvor mye penger utbetaler NAV til folk på rømmen?

- Det har vi ingen oversikt over, for vi vet ikke hvor mange som er etterlyst som går på ytelser, sier han.

Sandberg: - Festen er slutt



Det er altså regjeringen og stortingspolitikerne som må endre lovverket for å få stanset NAV-utbetalingene. Etter at saken ble omtalt i fjor, lovde justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at det skulle komme en endring.

En lovendring ligger nå til behandling i Stortinget.

- Det sier seg selv at det offentlige ikke kan forsette å gi økonomisk støtte til personer som unndrar seg straff eller strafforfølgning for grov kriminalitet, og som uansett ikke skal ha tilgang til pengene, sier justis-, beredskaps og innvandringsminister Per Sandberg til Nettavisen.

FESTEN SLUTT: - Jeg er glad for at vår regjering nå rydder opp. Nå er festen slutt for kriminelle på rømmen, sier vikarieriende justisminister Per Sandberg (Frp).

Departementet tar sikte på at loven settes ikraft fra 1. juli.

- Jeg er glad for at vår regjering nå rydder opp. Nå er festen slutt for kriminelle på rømmen, konstaterer Sandberg.

Ifølge Kripos er rundt 4000 personer registrert som etterlyst for pågripelse. En del av disse vil tilfredsstiller vilkårene i straffeprosessloven §220 (loven som blir endret), med departementet opplyser at de ikke har tall på hvor mange.

Begrunnelsen fra juryen



Slik begrunner juryen nominasjonen NAV-utbetalingene til Sløseriprisen:



- Vi trenger offentlige institusjoner som snakker sammen og som bruker sunn fornuft. Da kan vi ikke sende penger til folk som er dømt og ettersøkt av politiet, sier jurymedlem Sigrun Aasland, som til daglig er fagsjef i Tankesmien Agenda.

- Dette er helt åpenbart noe vi ikke burde bruke fellesskapets penger på. Det er veldig bra det blir ryddet opp nå. Særlig fordi Nav har store oppgaver foran seg. Først og fremst må de hjelpe flere ut i jobb, og de må gjøre det enklere for de som virkelig trenger hjelp å få det, påpeker hun.

STORTINGET VANT: Stortingets omstridte byggeprosjekt vant Sløseriprisen for 2015. Men ingenville motta prisen fra jurymedlem Karine Ugland Viri, som er administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.

Stortinget vant prisen



For to år siden, i 2015, var det Stortinget som stakk av med den lite flatterende seieren av Sløseriprisen, for oppussingen av Stortinget til 1,45 milliarder kroner, med en foreløpig budsjettsprekk på 300 millioner kroner.

Som kjent har det omstridte byggeprosjektet sprukket ytterligere, og prislappen er nå på hele 2,3 milliarder kroner. Saken endte nylig med at stortingspresident Olemic Thommessen (H) trakk seg som president.

2016-vinneren ble Helse Sør-Øst (HSØ) etter å ha inngått en avtale om å betale en halv milliard kroner for et røntgen-system med så mange og alvorlige feil at legene mener den bør skrotes.

