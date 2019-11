Pågrepet amerikansk høyreekstremist fortsatt i Norge

Den høyreekstreme amerikaneren Greg Johnson er fortsatt i Norge etter å ha blitt pågrepet av politiet under et arrangement på Sinsen i Oslo lørdag.

PST varslet at Johnson ville bli bortvist fra Norge. Søndag har UDI fattet et bortvisningsvedtak, opplyser seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB, som sier videre at det fortsatt arbeides med å sende amerikaneren ut av landet så raskt som praktisk mulig.

Bakgrunnen for PSTs pågripelse av den høyreekstreme profilen var frykt for at han kunne påvirke andre til å utøve vold.

Lørdag sa Greg Johnsons norske forsvarer, advokat John Christian Elden, at amerikaneren ville klage på UDIs bortvisningsvedtak.

– Vi har klaget over vedtaket, men ikke konklusjonen i det han ønsker å reise fra riket da han har nytt foredrag i Portugal i morgen, skriver han i en SMS til NTB søndag.

Elden opplyser at Johnson foreløpig ikke har fått forlate landet.

Den amerikanske statsborgeren har tidligere uttrykt støtte til Anders Behring Breiviks begrunnelse for 22-juli-terroren og kalt terroren for «nødvendig», ifølge Filter Nyheter.

Johnson har avvist at han har støttet bruk av vold som politisk virkemiddel og mener at teksten om 22. juli er tatt ut av sammenheng.

