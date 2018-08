Pål Kårbø melder seg ut av KrF

Fylkesvaraordføreren melder overgang til Høyre. Blir sittende som uavhengig representant enn så lenge.

(ba.no): – Den ryddigste måten er å være partiuavhengig en periode. Jeg melder meg ut i løpet av uken. Det skjer også ved at jeg svarer nominasjonskomiteen til KrF om at jeg ikke er interessert i å ta renominasjon, sier Pål Kårbø til BA.

Fortsetter i vervet

Han sier at KrFs manglende beslutningsevne nasjonalt, at de ikke klarer å bestemme seg for å være med i den borgerlige regjeringen eller ikke, som er årsaken.

Kårbø har vært fylkesvaraordfører i Hordaland siden 2015 og fortsetter i vervet.

– Jeg er knyttet til det vervet som person, og vil gjøre en god jobb som uavhengig representant. Det er ryddigst overfor KrF og overfor velgerne, sier han til BA.

Tidligere i år har flere sentrale politikere i bystyret, blant annet Marita Moltu, meldt overgang fra KrF til De Kristne.

En «Høyre-mann som ber for maten»

Gruppeleder i Sp, Bente Bondhus, sier at Kårbø ringte henne sent lørdag kveld.

– Det som er viktig nå er å sørge for at velgernes interesser skjøttes og at ting blir gjort riktig formelt. Pål har alltid vært skvær og det er han også i denne saken, sier hun.

Kårbø sier spøkefullt at han har blitt kalt en «Høyre-mann som ber for maten». Han er som kjent, ikke den første varaordføreren på våre trakter som melder seg ut av partiet.

– Litt spesielt at varaordføreren i både Bergen bystyre og Hordaland fylkesting melder seg ut av KrF?

– Ja, det er det. Men vi har forskjellige grunner til å gjøre det. Tidspunktet har med nominasjonen å gjøre, svarer Kårbø.

