Par i bil ranet i Porsgrunn

En kvinne og en mann i Porsgrunn ble sent fredag kveld ranet for verdisaker etter at to maskerte gjerningsmenn truet dem.

Politiet ble varslet om hendelsen på Kjølnes i Porsgrunn klokka 23.55 fredag kveld. Mens en kvinne og en mann satt i en bil på en parkeringsplass i tilknytning til idrettsanleggene i byen, ble de oppsøkt av to ungdommer med tildekkede ansikter som kom gående mot bilen de satt i. – De skal ha blitt truet til å gi fra seg verdisaker de hadde, sier operasjonsleder Tore Grindheim i Sørøst politidistrikt til NTB. Han vil ikke kommentere om ranerne brukte noe våpen. Kvinnen i bilen ble ranet for en sort veske med blant annet bankkort og førerkort. Mannen måtte gi fra seg en klokke. Ingen av dem fikk fysiske skader. Politiet i Grenland lette etter ranerne natt til lørdag. (©NTB)