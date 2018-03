Par våknet til rundstjålet hotellrom i Oslo sentrum

Politiet sporet opp den stjålne mobiltelefonen og har nå anholdt tre personer.

Et østerriksk par våknet til et rundstjålet hotellrom i Oslo sentrum fredag morgen. Det meldte politiet selv på Twitter.

- De hadde blitt frastjålet en rekke ting, som mobiltelefoner, pass og en del klær. Politipatruljen gjorde en god jobb med å spore telefonen, og kom da frem til en leilighet i sentrum. Vi tok oss inn der og per nå har vi kontroll på tre personer, i tillegg til at vi fant en del av tyvgodset, sier operasjonsleder Steinar Hausvik ved Oslopolitiet.

Hausvik ønsker ikke å gå ut med navn på hotellet.

- Vi jobber fremdeles med saken, men så langt er alt jeg kan si at hotellet ligger i sentrum. Vi skal vurdere å gå ut med navn senere.

De tre anholdte personene er kjenninger av politiet. En mann i 50-årene, en annen mann i 40-årene og ei dame i 30-årene.

Like etter 12.00 skriver politiet på Twitter at to av de anholdte nå er pågrepet, og kjørt i arrest.

- Tok de seg inn på hotellrommet mens paret fra Østerrike sov?

- Det kan virke sånn, men akkurat nå vet jeg ikke mer om detaljene rundt hvordan dette skal ha foregått, sier Hausvik.

