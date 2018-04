Parkeringskaoset i Oslo: - Kunnskapssvak politikk

Handelsstanden i Oslo frykter konsekvensene nå som parkeringsplassene forsvinner fra sentrumsgatene.

OSLO RÅDHUS (Nettavsien): Det rødgrønne Oslo-byrådet måtte tåle kritikk fra både politiet og flere organisasjoner da det ble holdt åpen høring om det omdiskuterte prosjektet Bilfritt byliv i Oslo rådhus tirsdag.

Totalt fjernes over 700 parkeringsplasser fra sentrumsgatene, og kjøremønsteret vil bli endret for å hindre gjennomkjøring i byen.

- Omsetningssvikt i år



Fjerningen av parkeringsplasser har allerede fått konsekvenser for flere butikkker i Oslo sentrum, opplyser nå Oslo Handelsstandsforening (OHF).

- Vi har jo vanskelig med å si at dette gjelder generelt, fordi handelen i Oslo sentrum hviler på veldig mange vilkår. Men vi har enkelthistorier og enkeltforretninger innenfor mote og sko, som forteller at de sliter med en omsetningssvikt på nyåret nå i 2018, sier næringspolitisk talsperson i OHF, Jon Anders Henriksen, til Nettavisen.

Henriksen mener en årsakene til svikten, rett og slett er at sentrum er blitt mindre tilgjengelig for kundene.

- Så det er klart at det er mange som nå sitter i Oslo sentrum og driver forretning i små størrelser, og som opplever at det ikke er noe som kommer dem til hjelp, men mye som kommer dem til ugagn, sier han.

FULLSATT: Det var fullsatt bytyresal i den åpne høringen om bilfritt byliv i Oslo tirsdag.

- Kunnskapssvak politikk



- Hva er deres største ankepunkt mot fjerningen av parkeringsplasser?

- Det er at vi ikke legger til grunn hvordan da arbeidsplasser og handel skal skje. De burde starte med å si, hvordan skal vi styrke næringslivet, hvordan skal vi styrke handelen og styrke arbeidsplassene. Hva må til da? sier Henriksen, og påpeker:

- Men i dag opplever vi i for stor grad at man begynner med noen tiltak og så håper man at det passer inn i et mønster senere. Det mener vi er kunnskapssvak politikk, sier han til Nettavisen.

- Frykter du at det skal bli enda verre for handelen i Oslo hvis bilene forsvinner helt?

- Jeg tror ikke bilene blir helt borte. Vi kommer til å ha behov for kjøretøy, gjerne el-drevne til varelevering og tjenesteoppdrag, og til de som er handikappede. Så bilene blir ikke borte, og bilen vil også kunne bruke parkeringsanleggene, sier han, og legger til:

- Men vil det være til styrking for handelen, eller vil det være til hinder? Så langt er det mye som tyder på at det kommer til å være til et hinder.

- Håper de nå griper inn



Henriksen håper byrådet nå hører på hans og flere andres meninger som kom fram under høringen, om ting som ikke fungerer i prosjektet.

- Dette viser at Oslo bystyre har tenkt å ta oppgaven på alvor og engasjere seg dypt i bylivet, men hva som blir resultatet av denne høringen gjenstår å se. Jeg håper de griper inn i det som kommer fram i høringen, om blant annet nytt kjøremønster, så vi slipper å få en politikk der som er til skade, sier han.

ULOGISK: Politioverbetjent Inge Brekke ved Oslo politidistrikt kaller Oslo-byrådets nye kjøremønster for ulogisk.

Som Nettavisen skrev tidligere tirsdag, er politiet svært kritisk til byrådets planer om et nytt kjøremønster i Oslo sentrum. Målet er å hindre gjennomkjøring fra øst til vest i byen, noe som skal reguleres ved å stenge gater og gjøre flere av gatene enveiskjørte.

- Jeg håper at vi får et bystyre som søker å få et stort flertall i sitt beslutningsgrunnlag for hvordan vi skal gjøre Oslo sentrum sterkest og best mulig, sier Henriksen.

