Partier ber Oslo AUF betale tilbake 1,5 millioner kroner

Oslo AUF fikk 1,5 millioner kroner i tilskudd på feil grunnlag fra kommunen. Nå ber flere partier om at pengene betales tilbake.

– I 2016 og 2017 har AUF rapportert inn medlemstall på en måte som gjør at det ser ut som de skal ha penger de ikke skal ha, sier leder av Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre Eivor Evenrud (Rødt) til VG lørdag.

– AUF må betale tilbake pengene, jeg håper de selv skjønner det. Om de ikke gjør det, så får vi ordne det på et annet vis slik at de må betale tilbake, sier Evenrud.

Bakgrunnen for kravet fra Rødt er VGs artikler om at Oslo AUF fikk utbetalt 1,5 millioner kroner fra kommunen på feil grunnlag i løpet av fire år, fra 2017 til og med 2020. Kulturetaten kom til samme konklusjon etter en egen gjennomgang og fant at «tallgrunnlaget dels har inneholdt feil».

Også Venstre og KrF stiller seg bak kravet fra Evenrud i Rødt, skriver VG.

Fylkesleder Varin Hiwa i AUF skriver i en epost til VG at de tar saken alvorlig og at det er i «alles interesse at man finner ut hva som har skjedd og at man kan få ryddet opp i det som må ryddes opp i.»

(©NTB)

