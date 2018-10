Partiet De Kristne: - Folk melder seg inn hos oss i protest mot Hareide

- Det tikker inn med nye medlemmer hos oss, sier Beatrice Katla hos De Kristne.

Partiet De Kristne (PDK) opplever en oppblomstring.

- Det tikker inn med nye medlemmer hos oss, bare natt til tirsdag har vi fått ni nye medlemmer, sier kontormedarbeider Beatrice Katla hos PDK til Nettavisen tirsdag.

- I helgen fikk vi ti nye medlemmer.

- Protest mot at Hareide går til venstre

- Hva oppgir de nye medlemmene som årsaken til at de nå velger dere?

- Det er en klar protest mot at KrF-leder Knut Arild Hareide fredag gjorde det klart at han vil gå til venstre, sier Katla til Nettavisen.

- Hvor mange medlemmer har dere nå?

- Vi har 2531 registrerte medlemmer registrert klokken 09.30, opplyser hun.

PDK har fått 135 nye medlemmer siden august.

I august og september fikk Partiet De Kristne (PDK) henholdsvis 78 og 57 nye medlemmer, en markant økning fra tidligere. Fra juli til august ble medlemsveksten firedoblet, og bare den siste uken har 14 nye meldt seg inn.

– Det er flere som sier at de har fått nok av KrF. De føler at de forlater kristneverdier og den borgerlige blokken. Der er vi mye tydeligere enn de har vært i det siste, sier Katla til NTB.

Særlig én gruppe søker seg nå over til PDK, som ble stiftet i 2011.

– Det er kristenkonservative som ikke liker retningen KrF går i. De kommer over til oss, sier Katla.

KrF: 161 nye innmeldinger

Kommunikasjonssjef Mona Høvset hos opplyser til Nettavisen tirsdag at de har fått 161 innmeldinger i løpet av helgen.

- Vi har ikke oversikt over antall utmeldinger, sier Mona Høvset.

– Dette er helt uvanlig, men naturligvis veldig hyggelig! Vi kjenner ikke begrunnelsen til de mange som har meldt seg inn nå, men det er tydelig at det er mange som vil være med på KrF-laget for å bygge et varmere samfunn, skriver Høvset i en epost til NTB.

Nettavisen har tirsdag spurt Høvset om hvor mange utmeldinger partiet har hatt, men det har de ikke oversikt over ennå.

- Dere skal få tallene straks de er klare, sier hun til Nettavisen.

Også i august var det mye oppmerksomhet om utmeldinger fra KrF, i kjølvannet av at familiepolitisk talsmann Geir Jørgen Bekkevold viet Høvset og hennes partner.

Da meldte 245 meldte seg ut og 258 seg inn.

