Partigruppene på Stortinget har millioner i reserve

Partigruppene på Stortinget har til sammen nærmere 200 millioner kroner i bokførte eiendeler. Pengene stammer fra ubrukte tilskudd.

Årsaken er at partigruppene på Stortinget slipper å betale tilbake det de ikke bruker i løpet av ett år, i motsetning til hva som er regelen for alle andre som får penger fra Stortinget, skriver VG.

De forskjellige partigruppene får både gruppetilskudd, representanttilskudd og opposisjonstilskudd, og i 2018 beløp dette samlet seg til nærmere 188 millioner kroner.

Hovedregelen for penger bevilget av Stortinget i statsbudsjettet, er at ubrukte midler ved årets utgang betales tilbake, men dette gjelder altså ikke tilskuddene til partigruppene. Resultatet er at partigruppene dermed har flere millioner kroner i ubrukte midler.

Høyres stortingsgruppe hadde ved årsskiftet 64,1 millioner kroner i reserve, Frp 53 millioner og Ap 41,3 millioner kroner. Også samtlige av de øvrige gruppene har millionbeløp på konto.

Stortingspresident Tone Trøen (H) opplyser til avisen at presidentskapet tidligere i år startet en gjennomgang av gruppetilskuddet.

