Pass opp! Den nye sjefen din sjekker deg på nett

Tåler dine tidligere krumspring dagens lys når du skal søke jobb?

Nakenbildet du sendte til kjæresten som plutselig var en bitter eks. Et bilde fra et svett julebord. Eller kommentaren du skrev på Facebook etter noen glass rødvin. Du ønsker ikke at noe av dette havner foran din kommende sjef.

– De fleste har gjort noe de angrer på. Forskjellen fra tidligere er at gamle feiltrinn nå hefter ved deg i lang tid, sier produktsjef i Frende Forsikring, Einar Brekken.

– Dette er offentlig tilgjengelig informasjon som kan være med å fylle ut informasjonen vi har om kandidater. Det vil være dårlig håndverk å la være å sjekke nettet for informasjon, sier Trond Herland som er ekspert på rekruttering og coaching hos Nordcap.

Han bekrefter at byråer googler aktuelle kandidater, og ser på LinkedIn, Facebook, Instagram og Youtube.

Dette for å komplettere et bilde av jobbsøkeren, ikke for å finne mindre fordelaktig info.

– Hva med en 27 år gammel siviløkonom eller ingeniør som ikke er på sosiale medier i det hele tatt, det kan også være et signal, mener Herland.

40 prosent av unge har tatt nakenbilder

Halvparten av 17 år gamle jenter og 35 prosent av gutter på samme alder har lagt ut ting på nettet som de har angret på i etterkant. Det viser tall fra Medietilsynet fra 2018.

Samtidig viser en undersøkelse utført for Telenor og Unicef at 40 prosent av unge i alderen 18-20 år har tatt nakenbilder av seg selv. Tre av fire av disse har delt slike bilder av seg selv.

Ifølge Einar Brekken blir det altfor enkelt å si at det er selvforskyldt.

– For mange raser tilværelsen rundt dem når slikt kommer på avveie. Vi må gjøre alt vi kan for å hjelpe dem som har havnet i en slik situasjon. Og så må vi lære alle at det faktisk er ulovlig å dele bilder eller personlige opplysninger av andre uten deres samtykke, sier han.

Ved å dele bilder og personlige opplysninger kan du bryte straffe-, personopplysnings- og åndsverksloven. Kan en tilsynelatende god kandidat bli droppet av en arbeidsgiver på grunn av digital historikk?

– Jeg håper og tror at terskelen er høy for å stryke en god kandidat fra listen på grunnlag av noen uheldige eksponeringer på nett. Derimot tror jeg at gjentagende og varige ekstreme meningsytringer kan dempe motivasjonen til å bruke tid på kandidaten, sier Trond Herland.

- Forklar, ikke bortforklar

Hvis du blir konfrontert med noe du ikke er stolt av, har rekrutteringseksperten et klart råd.

– Stå for det du har gjort. Forklar, ikke bortforklar, sier han.

Datasikkerhetseksperten Affinion jobber blant annet med å fjerne uønsket innhold fra nettet.

– Bilder, videoer og kommentarer spres raskt, og kan bli delt på flere nettsteder eller lastet ned på private maskiner, sier Rikard af Sandeberg, produkt- og markedsdirektør i Affinion Norden.

– Det er viktig å handle raskt og fjerne ting man ikke vil at andre skal se. Jo lenger du venter med å fjerne dette, jo vanskeligere blir det, sier han.

Slik fjerner du de digitale sporene:

1. Fjern innhold fra nettsteder.

For at du skal kunne kreve sletting av innhold, må det være i strid med retningslinjene til nettstedet og/eller være i strid med gjeldende norsk lov (lagt ut uten at du har godkjent det). Ta kontakt med eieren av nettstedet og informer dem om at de er pålagt å fjerne det ulovlige innholdet.

2. Få Google til å glemme deg.

Nettsiden slettmeg.no beskriver hvordan du kan gå fram dersom du ønsker å skjule treff fra Google. Dette kalles avindeksering. Her kan du lese en trinn for trinn-beskrivelse om hvordan du kan ordne dette selv.

