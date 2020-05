Påstand om 21 års forvaring for Philip Manshaus

Aktor la onsdag ned påstand om 21 års forvaring for draps- og terrortiltalte Philip Manshaus (22).

– Disse handlingene rokker ved tryggheten vi skal ha i Norge, uavhengig av tro og etnisitet, sa statsadvokat Johan Øverberg da han innledet sin halvannen time lange prosedyre i Asker og Bærum tingrett.

Han betegnet drapet på stesøsteren som en planlagt henrettelse som var rasistisk motivert og beskrev moskeangrepet som et kynisk angrep på fredelige mennesker i et gudshus.

Philip Manshaus er tiltalt for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor islamic Centre i Bærum 10. august i fjor.

Tiltalte har selv under en samtale i Ila fengsel og forvaringsanstalt, der han sitter i varetekt, gitt uttrykk for at han venter 21 års forvaring.

