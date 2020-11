Påstand om over fem års fengsel i Osen-saken

Aktor ber om fengsel over fem år for begge de to polske mennene som er tiltalt for overfallene mot Reidar Osen og Petter Slengesol i Bergen.

Politiadvokat Jørgen Henriksen la ned påstand om fengsel i fem år og fem måneder for en 32-åring og om fengsel i fem år og tre måneder for en 37-åring, melder NRK.

I februar 2015 ble Petter Slengesol brutalt kidnappet og mishandlet i sin egen varebil. Ti måneder senere opplevde Reidar Osen det samme, men politiet koblet ikke de to grove voldshendelsene sammen.

Da saken startet i Bergen tingrett i begynnelsen av denne måneden, erkjente de to mennene helt eller delvis skyld for Slengesol-saken, men nektet for Osen-overfallet.

