Påstand om sju års fengsel for hovedtiltalt i overgrepssak i Finnmark

Aktor la ned påstand om sju års fengsel for mannen fra Finnmark som er siktet for grov voldtekt av et barn under skolealder, samt produksjon av overgrepsbilder.

Påstanden ble lagt ned av statsadvokat Torstein Hevnskjel da han holdt sin sluttprosedyre i Øst-Finnmark tingrett i Vadsø fredag, melder NRK.

Aktor sa at det er klare bevis for gjentatte overgrep over minst et halvt år.

– Det har vært gjentatte overgrep. Ikke bare derfor, men også på grunn av alder, og fordi det har skjedd på krenkende vis og med flere til stede, anses voldtekten som grov, sa statsadvokaten.

Mannen skal ifølge aktor i utgangspunktet ha åtte års fengsel, men får en rabatt for delvis tilståelse.

Mannens daværende samboer har medvirket til voldtekt og selv utført seksuelle handlinger, ifølge aktor. Han la ned påstand om tre års fengsel for kvinnens del, der ett år blir gjort betinget.

Hevnskjel mener hun er strafferettslig tilregnelig, selv om hun er lettere psykisk utviklingshemmet. Han argumenterte med at handlingene tilsier en dom på seks års fengsel, men som følge av kvinnens diagnose har hun fått straffen kraftig redusert.

Overgrepene ble avdekket gjennom den såkalte Operasjon Mørketid – en organisert storaksjon mot flere personer i Finnmark, hvor politiet tok beslag i store mengder bilder og video som viser overgrep mot og seksualiserte fremstillinger av barn.

Rettssaken startet mandag denne uken, og de to har sittet i varetekt siden aksjonen i mars.

I rettssaken kom det fram at mannen har fått diagnosen pedofil, og det er han som står som hovedtiltalt. Han har erkjent straffskyld for ett overgrep, selv om siktelsen gjelder flere tilfeller.

Hans ekssamboer har ikke erkjent straffskyld fordi hun mente samboeren presset henne til å medvirke til overgrepene.

Begge de tiltalte er i 30-årene. Saken har gått over fire dager i tingretten.

