Påtalemyndigheten avviser ny Torgersen-begjæring

Påtalemyndigheten mener det ikke er noen nye bevis som gir grunn til å gjenoppta Fasting-Torgersen-saken.

Tre år etter at Fredrik Fasting Torgersen døde, og ett år etter at hans etterlatte fremmet en ny begjæring om gjenopptakelse, har påtalemyndigheten sendt sin innstilling til Gjenopptakelseskommisjonen. Der konkluderer statsadvokat Stein Vale med at de ikke finner grunner til å gjenoppta den 60 år gamle drapssaken.

I desember 1957 ble Rigmor Johnsen drept og forsøkt voldtatt i Skippergata i Oslo. Året etter ble Fredrik Fasting Torgersen dømt til livsvarig fengsel og sonet seksten og et halvt år. Helt til han døde i 2015 bedyret han sin uskyld og hevdet han ble utsatt for et justismord. Fem ganger forsøkte han å få saken behandlet på nytt før han døde. Begjæringen som nå er fremmet av hans etterlatte er det sjette forsøket.

– I en rettsstat er det ikke den siktedes oppgave å bevise sin uskyld. Det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden. I 1958 presenterte aktoratet bevis som førte til en fellende dom. Også ved behandlingen av alle Torgersens gjenåpningsbegjæringer har bevisene i saken medført at begjæringene ikke er tatt til følge. Noe som imidlertid er spesielt i denne saken er at domfelte selv på en rekke måter – over år – ved egne handlinger har bidratt til å understøtte riktigheten av dommen fra 1958, skriver Vale i begrunnelsen.

Det er advokat Cato Schiøtz som representerer de etterlatte etter Fredrik Fasting Torgersen og som har fremmet begjæringen om gjenopptakelse. Til VG sier Schøitz at han ikke er overrasket over påtalemyndighetens avvisning. Han sier det virker som om påtalemyndigheten ikke vil at Gjenopptakelseskommisjonen skal gå inn i sakens detaljer.

– Deres tilsvar er en overfladisk behandling av sentrale spørsmål. Jeg gleder meg til å skrive en kommentar til tilsvaret, sier advokaten.

I sin begjæring om gjenopptakelse har Schiøtz særlig lagt vekt på at det er tvil om flere sentrale bevis i saken. Dette dreier seg blant annet om det såkalte tannbeviset etter funn av et bitemerke i offerets bryst, fyrstikkbeviset, avføringsbeviset og barnålsbeviset.

