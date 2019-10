Påtalemyndigheten ber om henholdsvis åtte og seks års fengsel for eksadvokater i Tromsø-narkosak

Statsadvokaten legger ned påstand om fengsel i henholdsvis åtte og et halvt og drøyt seks år mot de to eksadvokatene i den omfattende narkotikasaken i Tromsø.

For den 47 år gamle eksadvokaten legges det ned påstand om åtte og et halvt år, og for den 49 år gamle eksadvokaten legges det ned påstand om fengsel i seks år og tre måneder, skriver Nordlys.

Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen trakk fram deres virke som advokater som skjerpende i sin straffepåstand i Nord-Troms tingrett torsdag.

– Når advokater innlater seg med kriminalitet, er det et alvorlig brudd – ikke bare på de advokatetiske reglene, men også den tilliten samfunnet er avhengig av å ha til advokater, sa Jensen.

For den 41 år gamle tyskeren, som er blitt utpekt som hovedmannen blant de fem tiltalte, er påstanden åtte år medregnet strafferabatt. For de to andre, en 42 år gammel serbisk mann og en jevnaldrende mann fra Tromsø, legges det ned påstand henholdsvis elleve og åtte års fengsling.

De fem står tiltalt for innførsel, oppbevaring og salg av amfetamin, eller medvirkning til dette. Stoffet har kommet til Tromsø ved to anledninger, et parti på 17 kilo høsten 2016 og et parti på 70 kilo høsten 2017.

Statsadvokaten har tidligere opplyst at handlingene mennene står tiltalt for, vurderes som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe. Kun én av de fem tiltalte erkjenner full straffskyld.

