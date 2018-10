Påtroppende AUF-leder foretrekker SV – stiller krav til KrF

Påtroppende AUF-leder Ina Libak sier hun ønsker samarbeid med SV og stiller samtidig klare krav for eventuelt å tekkes KrF.

Libak sier til Klassekampen at deres jobb er å utforme en politikk som skal prege Arbeiderpartiet og det norske samfunnet i mange år framover, uavhengig av den pågående prosessen om veivalg i Kristelig Folkeparti.

– Vårt foretrukne alternativ er å føre videre samarbeidet Ap hadde med Senterpartiet og SV. Ut over dette er det ikke mye å si før KrF har avklart sin posisjon, sier Libak.

Hun er imidlertid klar på at AUF ikke vil akseptere framstøt som kan føre til det hun mener vil være en svekkelse av abortloven i eventuelle regjeringsforhandlinger med KrF og Sp.

– Grensa går ved å skru tida tilbake og svekke abortloven, og det går jeg ut fra at mange partifeller vil slutte seg til. Jeg reagerer veldig sterkt på at Høyre og statsminister Erna Solberg åpner for å endre abortloven for å komme KrF i møte. Høyre ser ut til å være villig til å gi alle prinsipper på båten for å styre i tre år til, sier hun.

Etter fire år som leder overlater Mani Hussaini stafettpinnen til Ina Libak, som etter alt å dømme blir valgt til ny leder av landsmøtet i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon søndag.

