Påtroppende LO-leder ville ha omkamp om Tajiks 1. mai-tale

Påtroppende leder i Nord-Rogaland LO ville ha ekstraordinært styremøte for å få tilbake Hadia Tajik som hovedtaler 1. mai.

– Det er leit, trist, og jeg er uenig i det. Jeg håpet at vi kunne gjøre om vedtaket og at Hadia likevel kunne komme. Nå må vi sette oss ned og snakke ut, sier Arbeiderpartiets Tove Elise Frøland Olsen til Aftenposten.

Men nestlederen i Ap er ikke lenger ledig. Møtet vil nå i stedet handle om å finne en ny hovedtaler til arbeidernes dag.

– Nå må vi legge saken bak oss og være gode kamerater. Det som er viktig for meg nå er at vi i LO Nord-Rogaland tenker fremover. Vi skal leve sammen, og leve godt. I styret skal vi ha et konstruktivt og godt samarbeide, sier Olsen til avisen.

Forrige mandag fattet styret i Nord-Rogaland LO et vedtak om at Tajik er uønsket som 1. mai taler i Sauda og Haugesund. Bakgrunnen er misnøye med partiets positive holdning til EUs energidirektiv Acer.

Torsdag ble det klart at Tajik har takket ja til å tale i Nord-Norge 1. mai. Dagen starter i Harstad, før hun reiser videre til Kvæfjord og et fellesarrangement for Evenes, Tjeldsund og Skånland. Til slutt får Lødingen besøk av Ap-nestlederen.

– Da rekker vi fire arrangementer og er innom to fylker på denne flotte dagen vår. Hjertelig takk for mange invitasjoner, skrev Tajik på egne Facebook-sider.

