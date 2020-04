Påvist koronasmitte ved over halvparten av sykehjemmene i Oslo

Ansatte ved 26 av 46 sykehjem i Oslo kommune har fått påvist koronasmitte. Sju beboere har dødd.

Oslo kommune har testet 490 av 3.600 langtidsboere, og av disse har 45 påvist smitte, skriver TV 2.

Kommunen har allerede i flere uker hatt besøksforbud på sine sykehjem, og bortimot all smittespredning kan derfor spores til de ansatte og beboere. Kommunen har bestemt at i hovedsak skal ingen ansatte jobbe ved flere institusjoner samtidig.

I Sverige er det bekreftet eller mistenkt smitte ved en tredel av sykehjemmene i landet. I Stockholm alene er det påvist koronasmitte ved 29 sykehjem.

– Vi vet at særlig eldre mennesker er en sårbar gruppe. Derfor vil vi gjerne minne om at kommunene må påse at smittevernråd følges av alle ansatte på sykehjem og i hjemmesykepleien, sa fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

