Pelsdyrnæringen avvikles innen 2025

«Dypt tragisk» kaller Senterpartiets Geir Pollestad om at Stortinget natt til fredag vedtok å avvikle pelsdyrnæringen. Venstre er fornøyd med seieren.

Forslaget om å avvikle næringen innen 1. februar 2025 ble vedtatt med 101 mot 68 stemmer.

– Jeg synes det er dypt tragisk, og jeg synes det var tungt at stortingsflertallet var villige til å vedta noe sånt mot en hel næring, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) til Nationen.

Avviklingen av pelsdyrnæringen var Venstres store seier i Granavolden-plattformen, mens KrF fikk gjennom innstramming i abortloven, som også ble vedtatt natt til fredag.

– Gledens dag

– Dette er en gledens dag for dyrene, vi har kjempet i 17 år for bedre dyrevelferd. Dette er litt uvirkelig, sier Guri Melby, stortingsrepresentant i Venstre, i etterkant av voteringen.

Hun sier også at det var på høy tid å avvikle næringen.

– Jeg er samtidig skuffet over Arbeiderpartiet. De har pelsdyrforbud i partiprogrammet sitt og har i alle år sagt at de kjemper for dyrene. Men i dag gikk de sammen med Sp og stemte mot forbudet. Det er overraskende og skuffende, sier Melby.

Ap reagerer

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland reagerer på Melbys utspill.

– Vi er for avvikling av pelsdyrnæringen, men vi stemte imot lovens overskrift fordi vi mener det er svakt av regjeringen at de ikke har evnet å lovfeste en rett til en anstendig erstatningsordning, sier Aasland til NTB.

Han sier at dette var også noe han sa før voteringen i den fullsatte stortingssalen.