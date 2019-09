Penelope Lea blir UNICEF-ambassadør

15 år gamle Penelope Lea blir den første klima- og miljøaktivisten som noensinne er valgt som UNICEF-ambassadør, opplyser UNICEF i en pressemelding.

Norske Lea er også den nest yngste UNICEF-ambassadøren gjennom tidene.

15-åringen ble valgt inn i styret for Miljøagentene i Oslo som 11-åring, har ledet Barnas Klimapanel og har holdt appeller på flere store arenaer som under FNs klimaforhandlinger i Bonn i Tyskland og under Arendalsuka.

Den nyvalgte ambassadøren er glad og klar for å bidra i FN-organisasjonen i tiden fremover.

– Klimakampen er en kamp for barns rettigheter, trygghet og barns fremtid. Alt det grunnleggende vi trenger for å leve. UNICEF arbeider for barn over hele verden, og jeg er utrolig glad for å få jobbe sammen med dem, sier hun i en pressemelding.

