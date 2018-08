Per Sandberg: - Det er andre dimensjoner i denne saken

Per Sandberg sier han vil utdype om «andre dimensjoner» etter sin avgang som fiskeriminister på en pressekonferanse tirsdag.

OSLO (Nettavisen): Per Sandberg sier det er «trist» og «vemodig» å gå av som fiskeriminister. Samtidig skrøt han av statsminister Erna Solberg og måten hun leder regjeringen på. På pressekonferansen etter ekstraordinært statsråd mandag signaliserte den nå avgåtte fiskeriministeren samtidig at han hadde mer på hjertet om saken som kostet ham jobben.

Varslet pressekonferanse med kjæresten

- Vi skal stille oss disponible for alle spørsmål i morgen. Saken har andre dimensjoner, sa Sandberg på pressekonferansen. Han vil ikke utdype mer enn å si at det er forhold som ikke direkte har med regjeringen og sikkerhetsspørsmål han vil kommentere.

Han la til at det nå blir lettere for ham å svare på spørsmål om dette, da han verken er statsråd eller nestleder i Fremskrittspartiet.

Sandberg var videre klar på at han ikke angret ferieturen til Iran med sin norsk-iranske kjæreste, men at han beklager at han ikke varslet Statsministerens kontor på forhånd og at han tok med seg jobbtelefon.

Ifølge Adresseavisen skal årsaken til at Iran-ferien ikke ble varslet til Statsministerens kontor på forhånd være at Sandberg ligger i en konflikt med ekskona, statssekretær Line Miriam Sandberg.

- Angrer ikke

På pressekonferansen sa Sandberg at det er lett å være etterpåklok, men gjorde følgende klart:

- Om spørsmålet er om jeg angrer på at jeg reiste til Iran på en ukes ferie, så er svaret nei.

Per Sandberg og kjæresten på ferie i Iran i sommer. Tirsdag har de to varslet en pressekonferanse.

- Vil ikke utdype hva jeg mener om dere

Det var Sandbergs kjæreste Bahareh Letnes som først varslet om at paret tirsdag ettermiddag vil holde en pressekonferanse sammen. Deretter svarte Sandberg i en tekstmelding til Nettavisen at «det ligger i kortene at vi må møte dere». I en SMS til Adresseavisen skrev Letnes at hun «har opplevd dette som en ren heksejakt». På pressekonferansen i regjeringens representasjonsbygg mandag fikk Sandberg spørsmålet om han opplever at det har vært en heksejakt på ham og kjæresten.

- Jeg vil ikke utdype hva jeg mener om dere, sa Sandberg henvendt til pressen og lovet å utdype i morgen.

Roste Sandbergs innsats

Statsminister Erna Solberg takket Per Sandberg for hans innsats som fiskeriminister og hans bidrag i regjeringen og uttrykte samtidig forståelse for hans ønske om å gå av.

- Per har bidratt til regjeringens arbeid med sin lange erfaring fra Stortinget og har hatt stor betydning for forhandlingene om regjeringsplattform, sa Solberg.

- Per går fordi han ønsker det, sa statsministeren videre da hun fikk konkret spørsmål om hvorfor Sandberg går av.

Hun sa at Sandberg har stått i «en krevende situasjon» og at dette er noe de to har hatt samtaler om. Uten å gå i detaljer svarte hun også at det var opplysninger som kom regjeringen for øre tidligere i sommer.

- 8. juni fikk vi påstander om Per som vi har ettergått. Jeg vil ikke gå inn på det, sa Solberg.

Hun bekreftet at Sandberg ikke har fulgt sikkerhetsrutinene som gjelder for bruk av mobiltelefoner på reise.

Snakket om planer for framtida

Sandberg dro rett fra pressekonferansen med Erna Solberg og tok seg ikke tid til å svare på ytterligere spørsmål fra pressen, men kom med noen antydninger om hva han nå skal gjøre.

- Jeg tror faktisk jeg kan bidra like sterkt til å prioritere næringa utenfor som innenfor regjeringen. Det har jeg fått mange tilbakemeldinger på. Det skal jeg sortere etter hvert.

Per Sandberg og statsminister Erna Solberg på vei inn til pressekonferanse etter ekstraordinært statsråd mandag.

