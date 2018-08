Per Sandberg ba om å få gå av tidlig i forrige uke

Per Sandberg (Frp) sier at han tidlig i forrige uke signaliserte til statsminister Erna Solberg (H) at han ønsket å gå av som fiskeriminister.

– Jeg varslet tidlig i forrige uke at jeg ønsket å gå av som fiskeriminister, sa Per Sandberg på pressekonferansen i regjeringens representasjonsbolig etter at hans avgang var blitt bekreftet.

Han fortsatte med å si at årsaken til at han ønsket å gå av som minister, er sammensatt.

– Men jeg skal love alle at dere vil få svar på det på pressekonferansen i morgen. Det er litt andre dimensjoner i denne saken, og det har jeg og ikke minst Bahareh Letnes behov for å konfrontere dere med, sa han med henvisning til pressen som hadde møtt opp i representasjonsboligen.

– Hvis dere har litt tålmodighet til å vente på undertegnede og Bahareh Letnes, så skal vi stille oss disponible til å svare på alle spørsmål, spekulasjoner og påstander i denne saken, sa Sandberg.

